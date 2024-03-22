Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги на 60 млн фунтів

Україна отримає новий пакет військової допомоги від Британії, фото: Міноборони Британії

https://racurs.ua/ua/n193610-brytaniya-nadast-ukrayini-novyy-paket-viyskovoyi-dopomogy-na-60-mln-funtiv.html

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Велика Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги вартістю 60 млн фунтів стерлінгів (близько 75,5 млн доларів).

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Про це сьогодні, 22 березня, повідомила прес-служба Міністерства оборони країни.

Зазначається, що до цього пакету увійдуть:

нові сучасні безпілотники для підтримки ЗСУ;

20 млн фунтів стерлінгів на системи протиповітряної оборони, які допоможуть убезпечити небо України.

Нагадаємо, на початку березня міністр оборони Британії Грант Шеппс повідомив, що Сполучене Королівство виділить 325 млн фунтів стерлінгів на закупку для України 10 тис. найсучасніших безпілотників.