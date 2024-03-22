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Украина получит новый пакет военной помощи от Британии, фото: Минобороны Великобритании
Великобритания предоставит Украине новый пакет военной помощи на 60 млн фунтовhttps://racurs.ua/n193610-velikobritaniya-predostavit-ukraine-novyy-paket-voennoy-pomoschi-na-60-mln-funtov.htmlРакурс
Велика Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги вартістю 60 млн фунтів стерлінгів (близько 75,5 млн доларів).
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Про це сьогодні, 22 березня, повідомила прес-служба Міністерства оборони країни.
Зазначається, що до цього пакету увійдуть:
- нові сучасні безпілотники для підтримки ЗСУ;
- 20 млн фунтів стерлінгів на системи протиповітряної оборони, які допоможуть убезпечити небо України.
Нагадаємо, на початку березня міністр оборони Британії Грант Шеппс повідомив, що Сполучене Королівство виділить 325 млн фунтів стерлінгів на закупку для України 10 тис. найсучасніших безпілотників.
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