Джон Кірбі, фото: PICRYL

https://racurs.ua/ua/n193611-nischo-ne-vkazuie-na-prychetnist-ukrayiny-bilyy-dim-pro-strilyanynu-v-pidmoskov-yi.html

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В адміністрації президента США Джо Байдена заявили про відсутність будь-яких свідчень про можливу причетність України стрілянини у російському торговому центрі «Крокус Сіті хол» (Crocus City Hall) під Москвою, котра сталася сьогодні, 22 березня, ввечері.

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Про це на своїй сторінці у соціальній мережі X (колишній Twitter) повідомив репортера «Голосу Америки» Михайла Комадовського.

Джон Кірбі: На цей момент немає ознак того, що українці брали участь у стрілянині у Москві, — процитував репортер заяву радника Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джона Кірбі.

Водночас у соцмережах російські пропагандисти вже почали поширювати інформацію про виявлення на стоянці поблизу торгового центру «підозрілого білого мікроавтобуса з українськими номерами».

За інформацією російських ЗМІ, внаслідок стрілянини у «Крокусі» загинули 40 людей, ще понад 100 поранені. Також в ході інциденту спалахнула пожежа — площа займання сягнула вже майже 13 тис. кв м, дах будівлі частково обвалився.