Пожежа на НПЗ у Новокуйбишевську Самарської області рф, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n193615-u-rosiyi-pislya-udaru-bpla-zagorivsya-naftopererobnyy-zavod-zmi-foto-video.html

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У росії в ніч на сьогодні, 23 березня, пролунали вибухи на нафтопереробному заводі в Новокуйбишевську Самарської області.

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У соцмережах з’явилися фото та відео, котрі показують пожежу, що спалахнула на НПЗ.

Повідомляється про атаку безпілотників (за словами очевидців, перед вибухами було чути звук роботи мотора) і два «прильоти».

Згодом російські ЗМІ опублікували заяву місцевої влади про те, що на АТ «Куйбишевський НПЗ» сталося займання колони первинної переробки нафти.

Сьогодні вночі було скоєно атаки БПЛА на нафтопереробні підприємства регіону. На Куйбишевському НПЗ в результаті сталося загоряння колони первинної переробки нафти. Жертв та постраждалих немає, — заявили місцеві чиновники.

«Куйбишевський НПЗ» спеціалізується на випуску моторного палива.