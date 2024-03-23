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Ракурс
Запорізька АЕС, фото: Міненерго

Російський обстріл знеструмив лінію, що живить Запорізьку АЕС — Міненерго

23 бер 2024, 13:58
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Російські загарбники знову пошкодили лінію, що живить Запорізьку АЕС.


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Таким чином АЕС вдруге за добу лишалася на одній лінії живлення. Про це сьогодні, 23 березня, повідомила прес-служба Міненерго.

Минулої ночі через обстріл було знеструмлено лінію електропередачі 330 кВ, внаслідок чого була виведена з роботи додаткова схема живлення станції, — вказано в повідомленні. — Станом на ранок роботу лінії відновлено. Живлення потреб ЗАЕС здійснюється у повному обсязі.

До цього, після масштабного обстрілу 22 березня було знеструмлено лінію 750 кВ, яка живить ЗАЕС — станція кілька годин до відновлення була за крок до блекауту, залишаючись на одній лінії живлення.

Джерело: Ракурс


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