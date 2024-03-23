Запорізька АЕС, фото: Міненерго

https://racurs.ua/ua/n193624-rosiyskyy-obstril-znestrumyv-liniu-scho-jyvyt-zaporizku-aes-minenergo.html

Ракурс

Російські загарбники знову пошкодили лінію, що живить Запорізьку АЕС.

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Таким чином АЕС вдруге за добу лишалася на одній лінії живлення. Про це сьогодні, 23 березня, повідомила прес-служба Міненерго.

Минулої ночі через обстріл було знеструмлено лінію електропередачі 330 кВ, внаслідок чого була виведена з роботи додаткова схема живлення станції, — вказано в повідомленні. — Станом на ранок роботу лінії відновлено. Живлення потреб ЗАЕС здійснюється у повному обсязі.

До цього, після масштабного обстрілу 22 березня було знеструмлено лінію 750 кВ, яка живить ЗАЕС — станція кілька годин до відновлення була за крок до блекауту, залишаючись на одній лінії живлення.