Армія рф майже 30 разів атакувала на одному з напрямків фронту. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n193637-vorog-mayje-30-raziv-atakuvav-na-odnomu-z-napryamkiv-zvedennya-genshtabu.html

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Бої на фронті в Україні не припиняються — упродовж 23 березня зафіксували 64 бойових зіткнень.

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Найскладніша ситуація склалася на Новопавлівському напрямку. Ворог за підтримки авіації 27 разів намагався прорвати оборону Сил оборони, але українські військові стримували ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка та Урожайне. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 23 березня.

Ще 11 атак окупантів було відбито на Бахмутському напрямку в районах Кліщіївки, Богданівки та Іванівського. Дев’ять невдалих для загарбників штурмів було зафіксовано на Авдіївському напрямку.

На Лиманському напрямку ЗСУ зупинили шість атак ворога, на Оріхівському напрямку — три атаки в районі Роботиного Запорізької області. Окупанти також безуспішно намагалися вибити ЗСУ з Кринок Херсонської області.

Водночас, зазначили в Генштабі, авіація Повітряних сил завдала ударів по восьми районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. А ракетні війська уразили район зосередження особового складу противника, чотири пункти управління, засіб протиповітряної оборони, артилерійський засіб та станцію РЛС росіян.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк заявив, що росія утворює угруповання чисельністю 100 тис. солдатів й на початок літа ворог може мати певні сили для наступальних операцій на одному із напрямків.