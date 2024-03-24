путін – патологічний брехун, який намагається пов'язати Україну з терактом під Москвою

https://racurs.ua/ua/n193658-putin-patologichnyy-brehun-yakyy-namagaietsya-pov-yazaty-ukrayinu-z-teraktom-pid-moskvou-kuleba.html

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Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України заявив, що не можна дозволити так званому президенту росії володимиру путіну та його команді насадити обман про нібито зв’язок України із терактом у Підмосков’ї під час концерту групи «Пікнік».

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путін — патологічний брехун. В тому числі й зараз, коли він відчайдушно намагається пов’язати Україну або інші західні країни з масовим розстрілом під Москвою, попри те, що немає жодних доказів, які б підтверджували такі твердження, — написав Кулеба у мережі Х.

Він закликав не дозволяти путіну та його поплічникам насадити свій обман, адже їхня мета — «мотивувати якомога більше росіян загинути в їхній безглуздій і злочинній війні проти України, прищепити ще більшу ненависть до інших народів, не лише до українців, але й до всього Заходу».

Міністр нагадав, що путін брехав про вибухи житлових будинків у 1999 році, катастрофу підводного човна «Курськ» у 2000 році, облогу школи в Беслані у 2004 році, вбивства Політковської, Магнітського, Нємцова та багатьох інших критиків, а також про російських солдатів, які окуповували Крим, збиття MH17 і плани вторгнення в Україну. Кулеба зауважив, що список брехні дуже довгий, а «путін — патологічний брехун»:

В тому числі і зараз, коли він відчайдушно намагається пов’язати Україну або інші західні країни з масовим розстрілом під Москвою, попри те, що немає жодних доказів, які б підтверджували такі твердження.

Нагадаємо, що наступного дня після теракту під Москвою путін заявив, що для затриманих виконавців теракту нібито підготували «вікно» для переходу кордону з Україною.

Натомість терористичне угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за напад, у якому 22 березня ввечері загинули щонайменше 133 людини.

Раніше у США та Британії відкинули спроби рф прив’язати Україну до теракту в «Крокус сіті холі».

ІДІЛ несе виключну відповідальність за цю атаку. Україна ніяк не причетна, — сказала речниця ради нацбезпеки США Едріен Вотсон.

Вона також ще раз підтвердила, що США попереджали росію про загрозу теракту з боку ІДІЛ.

Немає жодних ознак будь-якого зв’язку (теракту) з Україною, а також жодних достовірних підстав припускати їхню причетність, — сказала голова Комітету у закордонних справах Палати громад Великої Британії Алісія Кернс.

путін не повинен використовувати цей вигаданий зв’язок як будь-яке виправдання для інтенсифікації своєї незаконної війни в Україні, — додав співрозмовник з питань безпеки в британському уряді, що обіймає високу посаду, в коментарі The Telegraph.

Рейтинг путіна серед росіян зростає під час загарбницьких війн і терактів.

Аналітики дослідили дані опитувань «Левада-Центру», а також результати після кожних «виборів» путіна. Вони показали, що будь-які прояви агресії з боку рф за часів правління диктатора, а також масові теракти (незалежно від того, кого у них звинувачували) «об'єднують» росіян у підтримці свого «царя».