Ракетний удар на Львівщині був по газовому сховищу "Нафтогазу"

https://racurs.ua/ua/n193662-raketnyy-udar-na-lvivschyni-buv-po-gazovomu-shovyschu-naftogazu.html

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Ракетний удар на Львівщині 24 березня був по підземному газовому сховищу «Нафтогазу», заявляє компанія.

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На заході України знаходяться одні з найбільших у Європі підземних сховищ газу. Це важливий елемент газопостачання України та транспортування газу до Європи.

«Нафтогаз» каже, що «атака не вплине на постачання блакитного палива українським споживачам».

Пошкоджена частина наземної інфраструктури потребуватиме відновлення, проте ми маємо достатньо резервних потужностей, — запевнив Олексій Чернишов.

Нацисти з міноборони рф раніше зізналися, що серед інших удари завдавалися по газових об'єктах.