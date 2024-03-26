Україна може отримати набагато більше снарядів у межах чеської ініціативи

https://racurs.ua/ua/n193734-ukrayina-moje-otrymaty-nabagato-bilshe-snaryadiv-u-mejah-cheskoyi-iniciatyvy.html

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У межах чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів Україна потенційно зможе отримати 1,5 млн снарядів замість 800 тис.

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Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський. Ця цифра є приблизною, але, за словами міністра, Чехія «може зробити набагато більше», ніж оголосили спочатку, пише Bloomberg.

Ліпавскі заявив, що ініціатива під керівництвом Чехії, яка передбачає закупівлю приблизно 800 тис. снарядів із джерел за межами Європейського Союзу, приносить плоди, навіть якщо вкрай необхідні поставки можуть бути доставлені за кілька тижнів.

Як ми бачимо, це вже допомагає Україні воювати краще, тому що вони знають, що матимуть запаси свіжих боєприпасів, що змінило їхні можливості на використання поточних запасів, — сказав Ліпавський в інтерв’ю в Празі у понеділок.

Українські сили намагаються відбити новий наступ росії на сході України, навіть коли Кремль нарощує внутрішнє виробництво та відкриває нові канали з таких країн, як Північна Корея.

Bloomberg пише, що Київ тримається, оскільки фінансування США на суму понад 60 мільярдів доларів зупинилося в Конгресі, заблоковане республіканцями Палати представників, які домагаються поступок щодо безпеки кордонів. Цільовий термін виконання плану ЄС щодо доставки Києву 1 млн снарядів перенесено на кінець року.

Чеський план, оголошений минулого місяця на Мюнхенській конференції з безпеки президентом країни Петром Павелом, був прийнятий членами військового альянсу НАТО як тимчасовий захід.

Ліпавський зазначив, що чеської ініціативи самої по собі недостатньо для підтримки України.

Ми можемо зробити набагато більше, ніж спочатку оголошена кількість, — сказав головний представник у своєму офісі, назвавши цифру в 1,5 мільйона снарядів як потенційний обсяг.

Попри те, що лідери ЄС привітали план, деякі з найбільших країн блоку ще не дали конкретних обіцянок. Німеччина, навпаки, витрачає 300 млн євро на закупівлю 180 тис. снарядів.

Скільки триватиме доставки на передову, Ліпавський відмовився повідомити. Раніше цього місяця міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що запаси надійдуть у «осяжному майбутньому», а не за кілька місяців.

Чеський міністр назвав «великою ганьбою» спроби диктатора росії володимира путіна прив’язати п’ятничний концерт у Москві, відповідальність за який взяла на себе «Ісламська держава», з Україною. Попри те, що путін звинуватив ісламістів у скоєнні нападу, в результаті якого загинули щонайменше 139 людей, він припустив, що це пов’язано з останнім десятиліттям антагонізму між рф та Заходом щодо України.