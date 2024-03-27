Затримано агентурну групу фсб, фото: СБУ

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У Києві та Одесі в результаті спецоперації затримано двох агентів фсб рф, які готували ракетні удари по військових частинах Сил оборони та об'єктах енергетики і телекомунікацій у трьох регіонах.

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Про це сьогодні, 27 березня, повідомляє прес-центр СБУ.

У зоні особливої уваги агентів були армійські підрозділи, які забезпечують охорону Генштабу ЗСУ, дані про Сили оборони на Полтавщині, а також Київська телевежа і столична ТЕЦ, — вказано в повідомленні.

Зловмисники намагались виявити місця базування українських військ, а потім направити окупантам відповідні координати для коригування повітряних атак.

Для прихованого збору розвідданих один з російських агентів влаштувався експедитором в одеську компанію, яка постачає продукти харчування підрозділам Сил оборони, — зазначають у СБУ.

Інший фігурант збирав інформацію про технічний стан Київської телевежі після її обстрілу у березні 2022 року, а також фотографував зовнішній вигляд однієї з теплових електростанцій, яка забезпечує електрикою і теплом значну частину столичного регіону.

За наявними даними, ця інформація потрібна була агресору для прийняття рішення щодо коригування повторних або здійснення нових ударів по місцевій ТЕЦ і телевежі, — зазначили у СБУ.

Зазначається, що розвідувальну активність російських агентів вчасно викрили і поетапно задокументували. Також було вжито заходів для убезпечення місць базування Сил оборони та посилено захист критичної інфраструктури.

На завершальному етапі спецоперації обох зловмисників було затримано «на гарячому», коли вони шпигували за потенційними «цілями» для окупантів, — повідомили у СБУ.

За даними слідства, ворожими поплічниками виявилися:

інженер-технолог підприємства харчової промисловості Одеси;

24-річний киянин.

Наприкінці січня цього року вони були дистанційно завербовані кадровим співробітником фсб по москві та московській області. Його особу вже встановлено Службою безпеки, — зазначають у СБУ. — Обидва агенти діяли окремо один від одного і отримували з росії грошову «винагороду» за співпрацю на користь країни-агресора.

Під час обшуків у помешканні затриманих вилучено:

мобільні телефони із доказами листування з фсб;

банківські картки, на які надходили російські кошти.

Наразі обом фігурантам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вони перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення.