Вибухи прогриміли біля будівлі управління МВС в Бєлгороді. Фото: російські пабліки

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Вибухи в російському Бєлгороді прогриміли у середу, 23 березня.

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Невідомий безпілотник атакував будівлю обласного управління Міністерства внутрішніх справ російської федерації на Проспекті Слави. Вибито вікна на двох поверхах та пошкоджено фасад. Наразі дорога біля будівлі перекрита, туди приїхали карети «швидкої допомоги». Про це повідомили місцеві пабліки.

За інформацією Telegram-каналу Bazа, внаслідок вибуху пошкоджено кабінети бухгалтерії у будівлі. Попередньо відомо, що є постраждалі, але їх кількість уточнюється.

Нагадаємо, 26 березня в Бєлгородській області було доволі гучно, а росіяни заявляли про «збиття» 13 повітряних цілей. Через роботу ППО в селищі Дубове були руйнування — різні пошкодження зафіксували у 20 приватних житлових домоволодіннях та одній господарській будівлі. Постраждали двоє місцевих жителів.