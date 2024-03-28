Нацбанк аналізує можливість прив’язати курс гривні до євро замість долара

https://racurs.ua/ua/n193780-nacbank-analizuie-mojlyvist-pryv-yazaty-kurs-gryvni-do-ievro-zamist-dolara.html

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Національний банк України може розглянути доцільність прив’язати курс гривні до євро замість долара вже у «недалекому майбутньому».

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Про це йшлося під час першого від початку повномасштабного вторгнення засідання Ради оверсайту індикаторів грошового та валютного ринків, до якої входять як представники НБУ, так і приватних банків.

На сайті Нацбанку повідомили, що етапі учасники ринку вже відчувають потребу в розрахунку індикатора довідкового значення курсу гривні до євро.

Наразі валютна структура угод на валютному ринку України підтверджує статус американського долара як основної курсоутворюючої валюти. Водночас у сегменті операцій банків з клієнтами частка угод в євро продовжує зростати.

Зокрема, за операціями з купівлі безготівкової валюти клієнтами частка угод в євро упритул наблизилася до 50%. Продовження цієї тенденції з урахуванням євроінтеграційних прагнень України може вже в недалекому майбутньому актуалізувати питання доцільності переходу з долара до євро як основної валюти курсової прив’язки, — зазначається у повідомленні НБУ.

Тим часом 28 березня курс гривні зміцнився після падіння до історичного мінімуму щодо долара США та євро. За підсумками торгів на міжбанку 27 березня Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на четвер на рівні 39,2273 грн за дол. порівняно із зафіксованим напередодні історичним мінімумом на рівні 39,3430 грн.

Водночас курс гривні до євро укріпився на 25 копійок — до 42,4420 грн за євро. Днем раніше він також опускався до історичного мінімуму на рівні 42,6911 грн за євро.

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року. За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.