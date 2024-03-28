Українці у Канаді - Оттава оголосила плани щодо спрощеного приймання біженців

https://racurs.ua/ua/n193787-ukrayinci-u-kanadi-ottava-ogolosyla-plany-schodo-sproschenogo-pryymannya-bijenciv.html

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Канада не планує продовжувати термін дії спрощеного приймання українських біженців.

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Про це розповів міністр імміграції Канади Марк Міллер, пише «Дзеркало тижня».

Однак при цьому Міллер зазначив, що його країна все ще має намір зберігати «гнучкість», аби реагувати на події в Україні. За його оцінками, близько 300 тис. українців прибудуть до Канади до кінця березня, ще сотні тисяч мають право приїхати сюди за програмою спрощеного приймання (CUAET).

Водночас українські правозахисні організації минулого тижня закликали Міллера створити спеціальну програму для постійного проживання в Канаді для українців, які приїхали до країни після повномасштабного російського вторгнення, заявивши, що для багатьох з них було б небезпечно повертатися після закінчення терміну дії їхніх віз.

Канада створила спеціальну програму спрощеного в’їзду для українців — Canada-Ukraine authorization for emergency travel (CUAET) після повномасштабного російського вторгнення. Вона дозволяла необмеженій кількості українців, які виїхали з країни через війну, працювати, навчатися та перебувати в Канаді до трьох років.

Програма дозволяла біженцям безплатно отримати трирічний дозвіл на роботу, проживання та освіту в Канаді. У середині липня 2023 року термін подачі заявок за CUAET закінчився, однак власники віз за цією програмою мають можливість приїхати до Канади до 31 березня цього року.