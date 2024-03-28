Кличко зустрівся з мером Парижа в укритті

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Ракурс

Міський голова Києва Віталій Кличко зустрівся з мером Парижа Анн Ідальго в одному з бомбосховищ столиці.

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Довелося сьогодні продовжувати зустріч з мером Парижа Анн Ідальго в укритті. Бо тривога пролунала під час наших переговорів, — написав Кличко у своїх соцмержах.

Це вже четвертий візит Ідальго до Києва під час повномасштабної війни. Перший відбувся у квітні 2022 року. Тоді Київ та Париж підписали Угоду про дружбу і співробітництво.

Кличко 28 березня вручив Анн Ідальго відзнаку Київського міського голови — нагрудний знак «За сприяння обороні Києва». Адже від початку повномасштабної війни мерія Парижа надсилала гуманітарну допомогу, а також генератори, інше обладнання, яке було вкрай необхідним.

Мер Парижа запросила Кличка на Саміт мерів європейських міст, який відбудеться у Парижі в травні.