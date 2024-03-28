Сесійна зала Верховної Ради, фото: Верховна Рада України

https://racurs.ua/ua/n193797-verhovna-rada-na-ostannomu-zasidannya-bereznya-ne-zmogla-progolosuvaty-dokumenta-nardep.html

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На засіданні Верховної Ради сьогодні, 28 березня, були присутні лише 109 депутатів. В результаті Рада не ухвалила жодного рішення.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Железняк зазначив, що ще на початку засідання було зрозуміло, що в Раді не збереться навіть половини народних обранців, тобто необхідних для ухвалення рішень 226 голосів.

У парламенті, перш ніж було оголошено повітряну тривогу, встигла виступити делегація Національної Асамблеї Франції, зокрема її голова Яель Брон-Піве.

За словами Железняка, після відбою тривоги до сесійної зали не повернулась частина депутатів — перше голосування показало, що в залі присутні лише 109 депутатів, хоча зареєструвались у системі «Рада» 261 депутат.

В результаті сьогодні у парламенті провалили три блокуючі постанови:

9667−1П про уточнення правових засад регулювання Фондом участі банків у системі гарантування вкладів фізичних осіб (17 голосів);

10313П та 10313−1П1 — щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист (41 та 41 голосів).

На цьому засідання у березні завершились. Все… потужно попрацювали, — зазначив нардеп.

Наступного разу парламент має зібратися за два тижні.