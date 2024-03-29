Росіяни вдарили по українській енергетиці - запускали "Кинджали", балістику, крилаті ракети та "шахеди"

У ніч на 29 березня російські війська вдарили по енергоструктурі України. Пошкоджені теплові та гідроелектростанції.

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Під атакою були Дніпро, Кам’янське, Павлоград, Кременчук, окремі міста і села Дніпропетровської області, окремі об'єкти Львівської області, Івано-Франківськ. Удари завдавалися в тому числі і по енергетичному комплексу України. Ракетно-дронова атака тривала 9 годин.

На Дніпропетровщині застосовані аварійні відключення. У місті Кам’янське були перебої зі світлом, у місті — п’ятеро поранених, серед них 5-річна дівчинка. Двох постраждалих госпіталізували. Зруйновані дачні будинки, понівечені автомобілі.

Сили ППО протягом ночі та під ранок знищили 24 повітряні цілі над Дніпропетровщиною — ОВА.

На Харківщині діють графіки погодинних відключень. Об'єкти на Полтавщині та Черкащині теж опинилися під ударом.

Паблік у Телеграм monitor писав, що вночі росіяни для масованої атаки застосували ракети Х-101/555, «Кинджал», «Іскандер-М"/"KN-23», «С-300"/"С-400», X-59 та «шахеди».

Також ця моніторингова група пише, що дві ракети X-101 порушили повітряний простір Молдови, але офіційної інформації ще не було.