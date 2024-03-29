Мадяр опублікував відео знищення росіян авіабомбами JDAM/AASM

https://racurs.ua/ua/n193816-komandyr-pidrozdilu-bpla-opublikuvav-sokovyti-kadry-udaru-kerovanou-aviaciynou-bombou-jdam-aasm.html

Ракурс

У мережі показали соковиті кадри удару керованою авіаційною бомбою JDAM/AASM по росіянах.

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Командир підрозділу українських БПЛА Роберт Мадяр опублікував відео удару по російському пункту управління БПлА та розташуванню особового складу на лівому березі Херсонської області.

Точного авіаудару поблизу плацдарму на лівому березі Дніпра завдав український літак.

Крім того, на лівому березі в Любимівці наші бійці виявили ворожий командний пункт. За базою росіян довго спостерігали дрони. Потім туди прилетіла бомба JDAM і влучила ідеально точно прямо в будівлю.