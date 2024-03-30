Сили ППО вночі збили більшість російських «Шахедів». Фото:

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Ракурс

Російські «Шахеди» атакували Україну вночі 30 березня.

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З мису Чауда в окупованому Криму ворог запустив 12 ударних дронів, а по Донеччині вдарив чотирма зенітними керованими ракетами С-300/С-400. ППО працювала у чотирьох областях. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України працювали у межах Херсонської, Одеської, Дніпропетровської та Полтавської областей. Захисникам вдалося дев’ять ворожих БПЛА Shahed-136/131.

У Дніпропетровській області уламки одного зі збитих «Шахедів» впали на території елеватора. На щастя, обійшлося без руйнувань та постраждалих. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак поінформував, що сьогодні вранці росіяни влучили дроном-камікадзе в інфраструктурний об'єкт у Нікополі.

Неспокійна ніч була й у Полтавській області. За інформацією керівника обласної військової адміністрації Філіпа Проніна, були зафіксовані кілька влучань в інфраструктурний обʼєкт на території Полтавського району. Внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Нагадаємо, повітряне командування «Південь» показало, як бійці Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряних сил збивали російські «Шахеди» у ніч на 29 березня.