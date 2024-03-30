Україна масово відправляє на фронт муляжі зброї. Фото:

https://racurs.ua/ua/n193857-ukrayina-masovo-vidpravlyaie-na-front-mulyaji-zbroyi-the-telegraph.html

Ракурс

Україна масово постачає на фронт муляжі зброї, щоб російські загарбники били по хибних цілях.

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Попит на підроблені системи озброєння різко зріс, оскільки Сили оборони на лінії фронту стикаються з посиленням російських ударів та скороченням поставок із Заходу. Про це пише видання The Telegraph.

Зазначається, що лише одна фірма побудувала понад 200 макетів переносного протитанкового комплексу «Стугна» та дві гармати Д-20. Це «озброєння» вже розгорнуте на фронті. Вартість одного такого несправжнього ПТУР становить близько 1 тис. грн.

ЗМІ зазначає, що також майстри отримали замовлення на виготовлення макета зенітного ракетного комплексу Patriot. Його вартість становитиме майже 10 тис. дол.

Крім того, як пише The Telegraph, в Україні імітують системи «Старлінк», які також атакують російські окупанти. Хибні термінали розміщують поруч зі справжніми, щоб спантеличити російські засоби розвідки.

Нагадаємо, влітку минулого року компанія «Метінвест» передала Збройним силам України 250 залізних макетів-«обманок» військової техніки. Росіяни витрачали на муляжі високоточні снаряди та «Ланцети», вважаючи, що це справжня бойова техніка.

Джерело: The Telegraph