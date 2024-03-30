Кабмін та більшість у Раді хочуть ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор

https://racurs.ua/ua/n193871-kabmin-ta-bilshist-u-radi-hochut-likviduvaty-komisiu-z-reguluvannya-azartnyh-igor.html

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Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вимагає винести на голосування Ради законопроєкт про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.

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За його словами, КРАІЛ не виконав жодного з восьми поставлених перед органом завдань.

Кабмін хоче ліквідувати Комісію з регулювання азартних ігор (КРАІЛ). Відповідний законопроєкт вже подали до Верховної Ради.

Віцепрем'єр з цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, що уряд таким чином пропонує автоматизувати видачі гральних ліцензій. Процес стане автоматичним і відбуватиметься за чіткими критеріями.

Раніше президент Володимир Зеленський відреагував на петицію про обмеження роботи онлайн-казино.

Сьогодні дуже швидко зібрала необхідні голоси петиція щодо тематики казино — онлайн-платформ гральних. Про те, як це поширено і як це впливає на частину суспільства. Я доручив голові Служби безпеки України, Держспецзвʼязку, Мінцифри та секретарю РНБО зібрати мені всю аналітику із цього питання і наступного тижня запропонувати рішення, — сказав Зеленський.

Петиція про обмеження роботи онлайн-казино на сайті президента набрала понад 26 тис. голосів з 25 тис. необхідних для розгляду.

Автор петиції — військовослужбовець 59 бригади Павло Петриченко — зазначає, що азартні онлайн-ігри завдають великої шкоди українському суспільству та, зокрема, військовим.