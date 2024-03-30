Снаряди для України - потрібної суми для фінансування ініціативи Чехії ще немає

https://racurs.ua/ua/n193881-snaryady-dlya-ukrayiny-potribnoyi-sumy-dlya-finansuvannya-iniciatyvy-chehiyi-sche-nemaie.html

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Потрібної суми для фінансування ініціативи Чехії із закупівлі боєприпасів для України ще немає, попри те, що частина країн вже зробили свій внесок.

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Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Якщо ми говоримо про мільйон снарядів, то це близько трьох мільярдів євро. Є різні калібри, менші трохи дешевші. Було б чудово, якби все вдалося зробити. Наразі можна сказати, що грошей не вистачає більше, ніж снарядів, — сказав він.

За словами міністра, кошти намагаються знайти насамперед у країнах Північної та Центральної Європи.

За його словами, поки важко спрогнозувати, коли саме боєприпаси потраплять на фронт. Частина, ймовірно, потрапить вже за кілька місяців, частина — лише до кінця року, оскільки потребує перевірки.

Дуже багато залежить від того, що нам потрібно фізично перевірити деякі снаряди цих можливих партнерів. Нам сказали, що там можна дістати [снаряди], але в якому вони стані, чи придатні взагалі до використання — усе це треба перевірити, — пояснив Певкур.

У грудні Україна пережила амуніційну кризу, запаси були майже нульові, повідомив 29 березня Володимир Зеленський.

Ми розуміємо, що у нас майже порожні були залишки нашої артилерії, майже нульові. Я говорю про снаряди у грудні. І ця історія з законом (про допомогу від США, — ред.), вона ж іде з ними, вона почалась вже давно, з осені йде, якщо чесно.

Глава держави сказав, що в грудні в Україні була амуніційна криза. Водночас ситуацію полегшило те, що наша країна за рік до цього розпочала масове виробництво дронів різної дистанції та потужності.

За словами Зеленського, російський диктатор путін скористався артилерійським голодом України й повністю зруйнував Авдіївку. Сили оборони не мали чим тримати місто.