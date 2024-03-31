Франція готується передати Україні БТРи VAB. Фото:

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Військову допомогу від Франції отримає Україна у найближчому майбутньому.

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У новому пакеті допомоги Париж планує передати Києву сотні одиниць старих, але дієвих бронемашин VAB, які нададуть мобільності українським військам, щоб утримувати величезну лінію фронту. Також запаси української ППО поповнять ракетами для систем протиповітряної оборони SAMP/T. Про це міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив в інтерв’ю газеті La Tribune.

Це старе обладнання, яке все ще функціонує, і воно буде безпосередньо корисним для України, якщо його передати у великих кількостях. Ми можемо говорити про сотні на 2024 рік і початок 2025 року, — охарактеризував він цю бронетехніку.

Зазначається, що 40-річні бронетранспортери VAB виводять з озброєння армії Франції. Їм на заміну приходять бронемашини нового покоління Griffon.

Французи також відреагували на заклики Банкової посилити протиповітряну оборону, тому отримають ракети Aster 30 до зенітно-ракетних комплексів SAMP/T.

Лекорню додав, що також Франція швидкими темпами розробляє дистанційно керовані боєприпаси. Їх хочуть передати ЗСУ вже цього літа.

Нагадаємо, 28 березня Німеччина оголосила про передачу Україні великого пакета військової допомоги. До нього, зокрема, увійшли машини розмінування WISENT 1, розвідувальних Vector та RQ-35 Heidrun, боєприпаси до танків Leopard 2A6, 18 тис. боєприпасів калібру 155 мм, 2 тис. 56 гранатометів RGW90 Matador та 70 гранатометів GMG.

Джерело: La Tribune