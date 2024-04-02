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У Харкові завершили будівництво першої підземної школи
У Харкові завершили будівництво першої підземної школи (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n193967-u-harkovi-zavershyly-budivnyctvo-pershoyi-pidzemnoyi-shkoly-foto.htmlРакурс
Будівництво першої підземної школи завершено в Харкові. Про це 2 квітня на своїй сторінці у соцмережі Х повідомив міський голова Ігор Терехов.
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За його словами, приміщення школи збудоване за найвищими стандартами безпеки, має 20 класних кімнат та розраховане на приймання 900 учнів у дві зміни.
Будівництво першої підземної школи завершено. Наразі ми допрацьовуємо останні штрихи перед початком занять.— Ihor Terekhov (@mayorterekhov) April 2, 2024
Приміщення побудовано за найвищими стандартами безпеки, має 20 класних кімнат та розраховане на прийом 900 учнів у дві зміни.
Набір учнів на наступний навчальний рік… pic.twitter.com/9uY7bde25Z
Мер повідомив, що набір учнів на наступний навчальний рік майже завершений. А вже цього навчального року за парти сядуть 600 дітей. Зараз у школі завершуються останні приготування перед початком занять.
Терехов подякував міжнародним партнерам, будівельним компаніям та освітянам за втілення цього стратегічно важливого проєкту для Харкова в життя у найкоротші терміни.
Мер Харкова анонсував будівництво подібних шкіл в інших районах міста, аби забезпечити усім дітям рівний доступ до якісної та безпечної освіти.