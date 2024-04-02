У Харкові завершили будівництво першої підземної школи

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Ракурс

Будівництво першої підземної школи завершено в Харкові. Про це 2 квітня на своїй сторінці у соцмережі Х повідомив міський голова Ігор Терехов.

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За його словами, приміщення школи збудоване за найвищими стандартами безпеки, має 20 класних кімнат та розраховане на приймання 900 учнів у дві зміни.

Будівництво першої підземної школи завершено. Наразі ми допрацьовуємо останні штрихи перед початком занять.



Приміщення побудовано за найвищими стандартами безпеки, має 20 класних кімнат та розраховане на прийом 900 учнів у дві зміни.



Набір учнів на наступний навчальний рік… pic.twitter.com/9uY7bde25Z — Ihor Terekhov (@mayorterekhov) April 2, 2024

Мер повідомив, що набір учнів на наступний навчальний рік майже завершений. А вже цього навчального року за парти сядуть 600 дітей. Зараз у школі завершуються останні приготування перед початком занять.

Терехов подякував міжнародним партнерам, будівельним компаніям та освітянам за втілення цього стратегічно важливого проєкту для Харкова в життя у найкоротші терміни.

Мер Харкова анонсував будівництво подібних шкіл в інших районах міста, аби забезпечити усім дітям рівний доступ до якісної та безпечної освіти.