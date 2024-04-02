Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У Харкові завершили будівництво першої підземної школи

У Харкові завершили будівництво першої підземної школи (ФОТО)

2 кві 2024, 17:42
999

Будівництво першої підземної школи завершено в Харкові. Про це 2 квітня на своїй сторінці у соцмережі Х повідомив міський голова Ігор Терехов.


.

За його словами, приміщення школи збудоване за найвищими стандартами безпеки, має 20 класних кімнат та розраховане на приймання 900 учнів у дві зміни.

Мер повідомив, що набір учнів на наступний навчальний рік майже завершений. А вже цього навчального року за парти сядуть 600 дітей. Зараз у школі завершуються останні приготування перед початком занять.

Терехов подякував міжнародним партнерам, будівельним компаніям та освітянам за втілення цього стратегічно важливого проєкту для Харкова в життя у найкоротші терміни.

Мер Харкова анонсував будівництво подібних шкіл в інших районах міста, аби забезпечити усім дітям рівний доступ до якісної та безпечної освіти.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів