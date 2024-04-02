Естонія також знайшла боєприпаси для ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n193973-estoniya-takoj-znayshla-boieprypasy-dlya-zsu.html

Ракурс

Естонія знайшла можливість закупити боєприпаси для української армії на декілька мільярдів євро.

.

Зі всіма ініціативами ЄС здатен купити Україні 2−2,5 мільйона снарядів у цьому році, проте поки не вистачає коштів. Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур в інтерв’ю виданню Postimees.

Про здатність Естонії надати таку допомогу Певкур заявив ще на останньому засіданні Контактної групи оборони України, також відомої як група «Рамштайн».

Естонія має широкий спектр країн, з яких ми могли б купувати снаряди для України, — розповів міністр оборони Естонії.

Проте в Естонії не вистачає коштів у бюджету для придбання боєприпасів, тому країна звернулася з цим питанням до союзників.

Якщо хтось готовий зробити фінансовий внесок, він має зв’язатися з нами. Маємо можливість закуповувати снаряди для України, у тому числі у великій кількості та швидко, — зазначив Ханно Певкур.

Він розповів, що снаряди знайшли здебільшого у неєвропейських країнах, але є й у Європі постачальники.

У багатьох випадках сам продавець не бажає, щоб про це стало відомо. Оскільки замовлення включають як 155-мм, так і 152-мм снаряди, — розповідає Ханно Певкур.

«Мілітарний» пише, що пропозиції, про які Естонія знає у світі, охоплюють усі калібри потрібні Україні. До них входять 122-мм боєприпаси для реактивних установок «Града», 122-мм артилерійські снаряди для Д-30 та 152-мм та 155-мм снаряди.