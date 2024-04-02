Російська ракета поцілила поряд зі школою у Дніпрі, діти були в укритті

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Російські нацисти по обіді 2 квітня вдарили ракетою по Дніпру.

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Внаслідок атаки пошкоджений один із закладів освіти. Під час удару всі діти перебували в укритті.

Увечері кількість постраждалих досягла 18, 12 з них у лікарнях, п’ятеро постраждалих — діти.

Ворожа ракета поцілила поряд зі школою у Дніпрі. На щастя, всі діти були в укритті, — повідомив голова Обласної військової адміністрації Сергій Лисак. — Дякую за роботу педагогам. За їхні злагоджені дії. І ще раз прошу: завжди дотримуйтеся правил безпеки. Це рятує, — зазначив він.

Дітей зачепили уламки скла, коли вони бігли до укриття. Загрози їхньому життю немає.

Міністр освіти Оксен Лісовий повідомив, що педагоги спустили дітей до сховища.

Стіни відбудувати можна. Найцінніше — життя і здоров’я. Дякую колективу за дотримання протоколу та злагоджені дії! вкотре закликаю усіх — реагуйте на повітряні тривоги, дотримуйтеся правил безпеки. А також нагадую — очне навчання можливе лише у закладах, де є укриття, яке може вмістити усіх учасників освітнього процесу. Якщо укриття не вміщає всіх, є варіант позмінного навчання. Якщо укриття немає взагалі — лише дистанційний формат, — написав міністр.

Дніпро оговтується після удару.

Пошкоджено моє майно, будівля, в якій живу. Повилітали вікна. Пошкоджено заклад, в якому я тренуюсь кожного дня, плаваю, готуюсь до змагань, — розповідає паралімпійський чемпіон світу з параплавання Антон Коль.

Він у момент удару по Дніпру 2 квітня перебував на вулиці з дитиною

Полетіли всі вікна, все скло повністю полетіло на нас. Ми ледве встигли вибігти звідти. Там всі двері виламані. Актова зала зруйнована. Є поранені: жінки з кухні бачив поранені, обличчя в крові, дівчина з порізом на брові, — каже місцевий юнак Тимур, який під час удару по Дніпру був на занятті у басейні.

Загалом у Дніпрі через російську атаку пошкоджені підприємство, дитячий садочок, школи та будинки, що розташовані поруч.