Це не про електронні повістки - у Міноборони пояснили закон про цифрові зміни в армії

https://racurs.ua/ua/n193980-ce-ne-pro-elektronni-povistky-u-minoborony-poyasnyly-zakon-pro-cyfrovi-zminy-v-armiyi.html

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У законі про запуск е-кабінету військовозобов’язаного, який 2 квітня підписав президент України, немає норм про електронне вручення повісток.

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Про це в ефірі телемарафону повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

За її словами, е-кабінет необхідний виключно для поновлення даних.

У міністерстві оборони пояснили, що передбачає підписаний президентом закон про цифрові зміни в армії.

Це можливість створення електронного кабінету військовозобов’язаного. Громадяни зможуть вносити зміни у свої персональні дані.

Створення застосунку для військовослужбовців Армія+, першими функціями якого стануть електронні рапорти, база знань, зворотний зв’язок. Запуск бета-версії застосунку запланований на літо 2024 року.

Україна зможе розміщувати свої ІТ-системи у хмарах країн-членів НАТО. Це посилить кіберзахист, покращить обмін даними з партнерами.

Удосконалення взаємодії реєстру «Оберіг». Взаємодія з іншими реєстрами розширить перелік відомостей про військовозобов’язаних. Громадянам не потрібно буде збирати купу документів для ТЦК.

Отримання статусу УБД. Законопроєкт створює підґрунтя для повної цифровізації процесу надання статусу учасника бойових дій. У деяких випадках статус надаватиметься автоматично — без участі комісії.

Нагадаємо, президент України підписав закон про створення електронного реєстру військовозобов’язаних. Завдяки цьому Міноборони отримає дані про громадян віком від 17 до 60 років, які містяться в різних державних реєстрах.