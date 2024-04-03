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Прикордонники взяли у полон групу загарбників. Фото: ДПСУ
Окупанти потрапили в полон під час штурму на Донеччині — відео допитуhttps://racurs.ua/ua/n194004-okupanty-potrapyly-v-polon-pid-chas-shturmu-na-donechchyni-video-dopytu.htmlРакурс
Російські окупанти потрапили в полоні під час невдалого штурму в Донецькій області.
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У районі Новомихайлівки загарбники за підтримки важкої техніки намагалися атакувати українські позиції. Однак під час штурму ворог потрапив під активне вогневе ураження українських захисників. Про це Державна прикордонна служба 3 квітня повідомила у Facebook.
Зазначається, що росіяни вирішили самостійно здатися у полон, бо залишилися без їжі, зв’язку та можливості евакуюватися. Троє загарбників прийшли на позиції прикордонників та десантників.
Згодом їх евакуювали з позицій під обстрілами. Полоненими виявилися військовослужбовці з 10-танкового полку ЗС рф. Один із них стрілець, який мав штурмувати позиції. Ще двоє — рядові бійці військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, які мали прикрити димовою завісою штурмову бронегрупу.
Окупанти зізналися, що приїхали вбивати українців, щоб заробити грошей. З армією агресора вони підписали короткострокові контракти, їм обіцяли платити до 200 тис. руб. щомісяця.
Нагадаємо, у березні бійці РДК під час рейду до Бєлгородської області взяли в полон 37 російських військових. Добровольці заявили, що частина полонених зголосилася приєднатися до лав «Руського добровольчого корпусу». Зараз їх перевіряють. У іншому випадку всіх передадуть в обмінний фонд.