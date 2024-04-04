Німецькі компанії допомагають росії відбудовувати окупований Маріуполь

https://racurs.ua/ua/n194018-nimecki-kompaniyi-dopomagaut-rosiyi-vidbudovuvaty-okupovanyy-mariupol-tagesschau.html

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Німецькі компанії допомагають окупаційному режиму росії у будівництві в Маріуполі.

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Журналісти німецького телеканалу ARD отримали фото та відео, що компанії Knauf та WKB Systems будують об'єкти в окупованому Маріуполі.

Стаття, яка називається «Помічники путіна», вказує, що у росії продовжують працювати 4 тис. співробітників Knauf.

Росіяни зруйнували завод Knauf в Соледарі.

У розпорядженні журналістів опинилися фотографії будівельного майданчика з мішками Knauf, офіційний дилер якої публічно рекламує, що він побудував проєкт житлового будинку зі своїх будівельних матеріалів за дорученням міноборони росії.

Крім того, розслідувачі виявили на численних будівельних майданчиках бетонні блоки, загорнуті в зелену плівку, на якій є напис WKB Systems GmbH. Компанія серед іншого обладнує заводи з виробництва бетонних блоків.

Основним акціонером компанії є російський олігарх Віктор Бударін, який використовував свою німецьку компанію як постачальника для будівельної галузі в росії. Проти нього не запроваджені санкції.

Митні дані, з якими ознайомилися журналісти, показують, що WKB Systems протягом кількох років постачала цілі установки для заводів з виробництва газобетонних блоків одній з російських компаній Бударіна — очевидно, тій самій, чию продукцію рф використовує в Маріуполі.

Цю інформацію підтвердив й член Бундестагу від ХДС, голова комітету із закордонних справ Родеріх Кізеветтер. Він засудив участь німецьких компаній, заявивши, що вони «поставили себе на службу війні, яка порушила міжнародне право».