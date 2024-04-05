У Нью-Йорку стався землетрус магнітудою 4,8

https://racurs.ua/ua/n194074-u-nu-yorku-stavsya-zemletrus-magnitudou-4-8-video.html

Ракурс

У Нью-Йорку стався найпотужніший за останні десятиліття землетрус, його магнітуда — 4,8.

.

За даними Геологічної служби США, землетрус стався близько до 10.20 за місцевим часом. Його епіцентр знаходився в штаті Нью-Джерсі, приблизно за 80 км на захід від Манхеттена.

Одразу після підземних поштовхів у місті увімкнулись сирени, а кілька хвилин у смартфонах почали лунати сповіщення, які радили мешканцям, які, ймовірно, не звикли до таких надзвичайних ситуацій, залишатися в приміщеннях.

Як передає Sky News, поштовхи відчувалися у місті й околицях. Щодо руйнувань повідомлень поки не надходило. У цілому на східному узбережжі країни землетруси стаються рідко.

У мережі також з’явилося відео, як землетрус на мить перервав засідання Радбезу ООН.

Мешканці повідомили про підземний поштовх у місті, зокрема американський астрофізик Ніл де Грасс Тайсон, який написав у мережі Х, що він «тривав 20 секунд».

У штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку поштовхи перервали керівника американської організації Save The Children Джанті Соеріпто, коли вона інформувала екстрену сесію Ради Безпеки про загрозу голоду в Газі та ізраїльські удари, в результаті яких там загинули гуманітарні працівники.

Чаріта Уолкотт, жителька району Бронкс у Нью-Йорку, сказала, що землетрус був «схожий на сильний гуркіт», додавши:

Це було наче перебування в барабанному гуртку, ця вібрація.

Землетруси, що вражають північно-східну частину США, трапляються рідко, хоча в лютому минулого року в Нью-Йорку в Баффало стався підземний поштовх магнітудою 3,8 — найсильніший за останні 40 років.