Окупанти обстріляли ракетами Слов’янський курорт. Фото:

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Російські окупанти обстріляли місто Слов’янськ Донецької області.

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Під ударом ворога опинився Слов’янський курорт. По ньому ворог скерував дві ракети. Обстріл відбувся близько 3.00 6 квітня. Про це голова Слов’янської військової адміністрації Вадим Лях повідомив у Facebook.

Близько третьої години ночі ворог завдав два ракетних удари по Словкурорту. Частково зруйнована будівля грязелікувальні, — зазначив він.

На щастя, ніхто не постраждав внаслідок ворожого ракетного удару.

Як відомо, Слов’янський курорт — це лікувальний курорт та регіональний ландшафтний парк біля міста Слов’янськ у Донецькій області. До лікувально-діагностичного центру курорту входять кілька санаторіїв. У 2005 році на території Словкурорту було створено регіональний ландшафтний парк.

Нагадаємо, 5 квітня російські війська обстріляли місто Покровськ на Донеччині. Серед іншого, було зруйновано офіс міжнародної медичної гуманітарної організації «Лікарі без кордонів». Співробітники організації не були поранені, але постраждали п’ятеро місцевих мешканців, які перебували поблизу офісу.