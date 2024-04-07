Знищення ворожих безпілотників, фото: ДПСУ

https://racurs.ua/ua/n194122-znyschennya-vorojyh-shahediv-na-dnipropetrovschyni-pokazala-dpsu-video.html

Ракурс

Українські прикордонники в ніч на сьогодні, 7 квітня, знищили два ворожі безпілотники типу «Шахед» в небі над Дніпропетровщиною.

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Відповідне відео опубліковане у Telegram-каналі ДПСУ.

На відео показано, як по російських безпілотниках вночі ведеться зенітний вогонь.

Нагадаємо, у Командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомляли, що в ніч на сьогодні у Харківській, Дніпропетровській та Полтавській областях було збито загалом 17 ворожих дронів-камікадзе.