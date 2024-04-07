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Ракурс
Знищення ворожих безпілотників, фото: ДПСУ

Знищення ворожих «шахедів» на Дніпропетровщині показала ДПСУ (ВІДЕО)

7 кві 2024, 14:51
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Українські прикордонники в ніч на сьогодні, 7 квітня, знищили два ворожі безпілотники типу «Шахед» в небі над Дніпропетровщиною.


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Відповідне відео опубліковане у Telegram-каналі ДПСУ.

На відео показано, як по російських безпілотниках вночі ведеться зенітний вогонь.

Нагадаємо, у Командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомляли, що в ніч на сьогодні у Харківській, Дніпропетровській та Полтавській областях було збито загалом 17 ворожих дронів-камікадзе.

Джерело: Ракурс


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