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Ракурс
80-річчя Шредера: Шольц і Штайнмаєр привітали "друга путіна"

Шольц привітав друга путіна з 80-річчям

7 кві 2024, 16:32
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Олаф Шольц привітав колишнього канцлера ФРН Герхарда Шредера з 80-річчям.


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Шредер продовжує підтримувати контакти з володимиром путіним, а також обіймає посаду голови Ради директорів Nord Stream 2, дочірньої компанії «Газпрому». У зв’язку з цим його колеги по партії СДПН, зокрема канцлер Олаф Шольц, зіткнулися з проблемою, як вітати Шредера з ювілеєм.

У результаті федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр, який протягом десятків років був одним із найближчих соратників Шредера, обмежився формальним офіційним листом. При цьому у 2022 році, після початку російського вторгнення, Штайнмаєр говорив BILD, що не став вітати колишнього канцлера з днем народження.

У прес-службі уряду Німеччини BILD сказали, що Шольц привітає свого попередника «як завжди». У цьому канцелярія не розкриває текст вітального листа.

Два минулі ювілеї, коли Шредеру виповнювалося 60 і 70 років, він відсвяткував у росії в гостях у путіна. Очікується, що цього разу колишній канцлер відзначатиме день народження у Берліні, проте Штайнмайєр та Шольц на його вечірку не прийдуть.

Джерело: Ракурс


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