Головний шахрай Німеччини опікувався російськими агентами у Європі

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Головний шахрай Німеччини Ян Марсалек, як стверджують журналісти-розслідувачі, опікувався роботою російських агентів у Європі.

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Колись Марсалек вважався одним із найуспішніших керівників німецьких компаній, а тепер його розшукують по всьому світу як організатора найбільшого шахрайства з компанією Wirecard. Крім того, Марсалек, як змогли довести журналісти-розслідувачі, вже багато років співпрацює із російськими спецслужбами.

Financial Times і Der Spiegel пишуть, що після втечі до Москви Марсалек міг координувати крадіжки зі зломом та замовні вбивства в Європі. Про це свідчать листування з конфіскованих мобільних телефонів, які наразі аналізують західні слідчі. Серед них кілька повідомлень від Марсалека російським агентам.

Зокрема, Марсалек, як вважається, брав участь в організації злому будинку журналіста-розслідувача Христа Грозєва у Відні. В останні роки Грозєв часто досліджував роботу російських секретних агентів та випускав розслідування, які заважали Кремлю розвивати шпигунську мережу.

Лідер групи зламувачів писав Марсалеку, що їм удалося викрасти з дому журналіста ноутбук та інші носії інформації. Імовірно, злодії шукали ноутбук, на якому була інформація про отруєння опозиціонера Олексія Навального. Однак у результаті, як пише Der Spiegel, вони вкрали старий непотрібний пристрій.

На прохання Марсалека загін із Болгарії також шпигував у Європі за іншими опонентами Кремля. П’ятьох підозрюваних агентів російських спецслужб заарештували у Великій Британії у лютому минулого року, суд над ними має розпочатися найближчим часом.

Крім того, заарештований в Австрії колишній співробітник служби захисту конституції Егісто Отт, як стверджують журналісти, на доручення Марсалека вивідував дані про противників російського режиму.