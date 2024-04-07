Росіяни у Харкові влучили неподалік центрального парку

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У Харкові 7 квітня війська росії двічі вдарили по середмістю та влучили неподалік центрального парку, де у вихідний відпочивають люди

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Ворог завдав удару по центральній частині міста Харкова та Індустріальному району двома керованими авіабомбами та двома ракетами С-300.

Відомо про чотирьох постраждалих. Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські сили готують «дуже конкретну і справедливу» відповідь на удари росії по Харкову і східних регіонах України.

Останнім часом російські війська посилили свої атаки Харкова. Як заявив днями міський голова Ігор Терехов, російські війська найчастіше обстрілюють Харків з С-300 з Бєлгородської області росії — ці снаряди за 40 секунд долітають до міста, проте все частіше застосовують і «шахеди».

Під сьогоднішньою атакою росіян у Харкові опинилися житлові будинки та цивільна інфраструктура.

Що відомо про ситуацію в місті

Енергосистема міста Харкова зазнала масштабних руйнувань внаслідок масованих ворожих обстрілів.

Як повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону, в місті були введені жорсткі графіки відключень світла.

Зараз заживлена критична інфраструктура. Даємо світло в житлові будинки за графіками, але часто вони не витримуються, бо не вистачає напруги, — наголосив мер.

Він також зазначив, що, попри складну ситуацію з енергопостачанням, у місті частково працює електротранспорт.

Ми запустили метрополітен з інтервалами прибуття потягів по 10−12 хвилин у час пік, в інший час — 20 хвилин. Щодня містом курсує певна кількість тролейбусів з автономним ходом, а також муніципальні автобуси, — розповів Ігор Терехов.

Знеструмлення ядерної установки «Джерело нейтронів», яке відбулося через обстріли, не несе радіаційної загрози для Харкова, заявив Терехов.

Була підключена резервна система живлення. Крім цього, було відновлено живлення ще за однією лінією. Тому жодної радіаційної загрози для Харкова немає, — наголосив мер.

Також мер подякував підприємцям, які продовжують працювати на генераторах та надавати послуги харків’янам. Він наголосив, що, попри проблеми з електропостачанням, дефіциту продуктів та пального у Харкові немає.