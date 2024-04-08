Українська ППО вночі збивала «Шахеди» у п’яти областях. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n194142-ukrayinski-zahysnyky-vnochi-zbyvaly-shahedy-u-p-yaty-oblastyah-ie-ruynuvannya.html

Ракурс

Масовану атаку російських дронів вночі 8 квітня відбивали українські військові.

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Загалом ворог запустив 24 ударних БПЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда в окупованому Криму та районів російських Курська та Єйська. Крім того, противник завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору окупованої Запорізької області. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Напад з повітря відбивали винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби. На Дніпропетровщині вдалося збити ракету Х-59. А 17 «Шахедів» знищили на територіях Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Хмельницької та Житомирської областей. Сім дронів збити не вдалося.

Внаслідок нічної атаки дронів є влучання в Одеському районі. В Одеській обласній військовій адміністрації повідомили, що пошкоджено логістично-транспортний об'єкт. Уламки збитого «Шахеда» також пошкодили АЗС. Минулося без постраждалих.

А в Миколаївській області у Вознесенському районі уламки збитого «Шахеда» пошкодили лінії електропередач, внаслідок чого знеструмлені 14 населених пунктів та ще один частково. В ОВА заявили, що наразі тривають роботи з відновлення електропостачання. На щастя, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 7 квітня російські війська завдали удару по центральній частині міста Харкова та Індустріальному району двома керованими авіабомбами та двома ракетами С-300. Четверо осіб застали поранення.