У русні звалився міст, на цей раз не Керченський, але дуже епічно і постраждали люди

https://racurs.ua/ua/n194163-u-rosiyi-obvalyvsya-mist-zablokovano-ruh-poyizdiv-na-liniyi-moskva-minsk-foto.html

Ракурс

У росії звалився міст. Це сталось у Смоленській області, міст обвалився разом з машинами, загинула людина загинула, є травмовані.

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Інцидент стався у Вязьмі. Упав так званий Панінський автомобільний міст, що сполучає центр міста з промзоною. По мосту в момент обвалу їхали вантажівка та легковий автомобіль, пише «Медуза».

Заблоковано рух поїздів на лінії Москва-Мінськ, оскільки міст проходить над залізницею.

Російські пабліки пишуть, що міст упав, швидше за все, від старості.

Панінський міст, збудований у 1980 році, з'єднує центр Вязьми з мікрорайонами Московський та Ювілейний, а також із селищем Вязьма-Брянська.

У 2018 році влада заявила, що капітально відремонтує дорожнє покриття мосту. На це планувалося витратити близько дев’яти мільйонів рублів.