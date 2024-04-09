350 млн дол. забезпечення позову - Верховний суд підтримав "ПриватБанк" у суперечці з Суркісами

https://racurs.ua/ua/n194202-350-mln-dol-zabezpechennya-pozovu-verhovnyy-sud-pidtrymav-pryvatbank-u-superechci-z-surkisamy.html

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Верховний суд задовольнив касаційні скарги Кабміну та ПриватБанку у справі № 757/7499/17 за позовом шести компаній-нерезидентів, близьких родині Суркісів, до «ПриватБанку», Мінфіну та уряду.

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ВС скасував ухвалу про забезпечення позову. У результаті примусового виконання ухвали компанії-нерезиденти намагалися стягнути з «ПриватБанку» майже 350 млн дол. Про цеповідомила 9 квітня прес-служба банку.

Таких же результатів очікуємо у інших резонансних судових справах, — цитують у банку голова правління Герхарда Бьоша.

Справа «компаній Суркісів» розглядалася судами з 2017 року, з 2020 — у Верховному суді. Вперше в історії України йдеться про стягнення коштів на підставі ухвали суду про забезпечення позову.

Здається, що мета дій суддів Печерського райсуду та Київської апеляції за ці роки — не справедливе правосуддя, а виключно стягнення з державного банку коштів в незаконний спосіб без ухвалення рішення по суті спору, — йдеться у повідомленні.

Наприкінці 2016 року під час націоналізації ПриватБанку грошові кошти, розміщені компаніями-нерезидентами (CAMERIN INVESTMENTS LLP, SUNNEX INVESTMENTS LLP, TAMPLEMON INVESTMENTS LLP, BERLINI COMMERCIAL LLP, LUMIL INVESTMENTS LLP, SOFINAM INVESTMENTS LLP) на депозитних рахунках кіпрської філії «ПриватБанку», були включені до процедури bail-in, оскільки Національний банк України визнав родину Суркісів та їх компанії пов’язаними з «ПриватБанком» особами.

Окрім двох позовів, що зараз перебувають на розгляді в українських судах різних юрисдикцій (Печерський районний суд міста Києва та Шостий апеляційний адміністративний суд), вказані компанії-нерезиденти одночасно судяться з «ПриватБанком» і на Кіпрі.