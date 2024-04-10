Байден збільшив відрив від Трампа

https://racurs.ua/ua/n194236-reytyng-baydena-znachno-vyperedyv-trampa.html

Ракурс

До виборів президента США залишилося сім місяців. Наразі 41% зареєстрованих виборців під час п’ятиденного опитування, яке завершилося 8 квітня, сказали, що вони б проголосували за Байдена.

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За колишнього президента Дональда Трампа віддали б голоси 37%.

Опитування має похибку у 4% для зареєстрованих виборців, і багато виборців залишаються невпевненими за сім місяців до виборів 5 листопада.

У минулому опитуванні у березні перевага Байдена над Трампом складала 1%, пише Reuters/Ipsos.

Приблизно 22% зареєстрованих виборців сказали, що вони не вибрали кандидата, схилялися до інших опцій або взагалі не проголосують.