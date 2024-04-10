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Ракурс
Байден збільшив відрив від Трампа

Рейтинг Байдена значно випередив Трампа

10 кві 2024, 19:22
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До виборів президента США залишилося сім місяців. Наразі 41% зареєстрованих виборців під час п’ятиденного опитування, яке завершилося 8 квітня, сказали, що вони б проголосували за Байдена.


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За колишнього президента Дональда Трампа віддали б голоси 37%.

Опитування має похибку у 4% для зареєстрованих виборців, і багато виборців залишаються невпевненими за сім місяців до виборів 5 листопада.

У минулому опитуванні у березні перевага Байдена над Трампом складала 1%, пише Reuters/Ipsos.

Приблизно 22% зареєстрованих виборців сказали, що вони не вибрали кандидата, схилялися до інших опцій або взагалі не проголосують.

У той час як загальнонаціональні опитування дають важливі сигнали щодо підтримки американцями політичних кандидатів, лише кілька ключових штатів зазвичай змінюють терези в колегії виборців США, яка в кінцевому підсумку вирішує, хто переможе на президентських виборах.

У січні дані опитування показували значну перевагу Трампа над Байденом: 40% проти 34%, у лютому чинний глава Білого дому скоротив відставання: 37% проти 34%.

Джерело: Ракурс


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