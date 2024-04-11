Законопроект про перезавантаження БЕБ підтримано в першому читанні

В Україні готують перезавантаження БЕБ, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/ua/n194258-zakonoproekt-pro-perezavantajennya-beb-pidtrymano-v-pershomu-chytanni.html

Ракурс

Верховна Рада сьогодні, 11 квітня, підтримала у першому читанні законопроект № 10439 про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ).

.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив перший заступник голови податкового комітету ВР народний депутат Ярослав Железняк.

За відповідне рішення проголосували 264 народні обранці.

Ми значно віджали їх по головним правкам: визначальний голос міжнародників, обов’язкова переєстрація. На цьому все. Що має бути: один, а не два кандидати; детально прописана переатестація; детально прописана процедура відбору. Все це у зауваженнях бізнесу, МВФ та G7, — зазначив він.

За словами Железняка, голова парламентської коаліції Давид Арахамія публічно взяв зобов’язання доопрацювати законопроект за вимогами МВФ, G7 та бізнесу.

Сьогодні перед голосуванням за законопроект низка бізнес-асоціацій випустили спільну заяву та зазначили, що він досі потребує доопрацювання.

У заяві зазначалося, що в оновленому законопроекті було враховано низку пропозицій бізнес-асоціацій, зокрема:

обрання претендентів на посаду керівника БЕБ, з переважним голосом міжнародних експертів;

негайної переатестації усіх працівників БЕБ;

аудиту через один рік та три роки після призначення нового керівника.

Однак, залишились неврахованими важливі пропозиції, які ставлять під загрозу перезавантаження БЕБ як важливого органу, — наголошувалося у заяві.

Зокрема, бізнес-асоціації вважають, що до законопроект має містити такі норми:

чітку процедура переатестації всіх кадрів, яка б містила ключові запобіжники, зокрема щодо унеможливлення поновлення судами працівників, які не пройшли таку переатестацію;

включення міжнародних експертів до кадрової комісії з переатестації всіх поточних співробітників БЕБ та комісії з відбору нових працівників БЕБ;

посилення аналітичної функції Бюро шляхом надання безоплатного доступу для БЕБ до існуючих державних інформаційних систем;

встановлення критеріїв ефективності роботи оновленого Бюро економічної безпеки та їх постійного контролю;

надання права кадровій комісії під час переатестації кадрів керуватися обґрунтованим сумнівом, який базується на фактах, документах тощо — під час перевірки доброчесності кандидата.

Перезавантаження БЕБ є однією з умов для України в програмі розширеного фінансування МВФ.