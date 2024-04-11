Дуда побажав Зеленському приїхати на наступний саміт в костюмі

https://racurs.ua/ua/n194272-duda-pobajav-zelenskomu-pryyihaty-na-nastupnyy-samit-v-kostumi.html

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Президент Польщі Анджей Дуда побажав Володимиру Зеленському приїхати на наступний саміт в костюмі. Про це він 11 квітня заявив на саміті Ініціативи трьох морів.

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Але я вірю, Володимире, що ви зможете прибути в костюмі як президент країни, яка більше не перебуває у стані війни, як президент країни, яка повернулась до стабільності і яка повернула мир та спокій, — додав він, звертаючись до Зеленського.

Це моє побажання вам від щирого серця для всього суспільства та народу України. Нам дуже потрібен мир у цій частині Європи. І я щиро вірю, що він у нас буде тоді, коли ми станемо сильнішими, — наголосив президент Польщі Анджей Дуда.

Нагадаємо, що від 24 лютого 2022 року український президент з’являється на людях в Україні та за кордоном, в тому числі на міжнародних заходах, виключно в одягу кольору хакі (мілітарі).

Крім того, Дуда нагадав, що Польща може поставити Україні зенітні ракети радянського виробництва.

Сьогодні, під час двосторонньої зустрічі, я і президент Володимир Зеленський обговорювали певні запаси ракет, які ми досі маємо, з радянських часів. І ми обговорювали можливість їх передачі Україні для того, щоб забезпечити протиповітряну оборону для України. Я говоритиму з моїм міністром оборони, коли повернуся до Польщі, — сказав він на брифінгу у Вільнюсі.

Він зазначив, що системи Patriot, розміщені в Польщі, «були розгорнуті армією США. І ми також маємо системи, розгорнуті британськими збройними силами у Польщі».

І дозвольте мені також нагадати вам, що з усіх держав, які є сусідами з Україною, яка зазнала вторгнення росії, це в Польщі російська ракета завдала шкоди і прилетіла. І це в Польщі російські ракети порушують наш повітряний простір, — додав Дуда, наголосивши, що Польща теж перебуває під загрозою російської атаки.

Президент України нагадав, що Київ має нагальну потребу в захисті наших міст від російських ударів. Зеленський у Вільнюсі закликав світ цього року сконцентрувати весь потенціал «на тому, щоб захистити і Україну, і незалежність кожного народу, який межує з росією», оскільки погрози Москви «охоплюють увесь простір від Європи до Казахстану».

Сьогодні я говорив саме про це на нашому саміті. І перше — це ППО. Ми маємо нагальну потребу в захисті Харкова, Одеси, Миколаєва, Запоріжжя та всіх інших наших міст від російських ударів, — підкреслив він.

Зеленський подякував лідерам, які висловили готовність допомогти з отриманням систем ППО.