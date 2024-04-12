Покоління чоловіків до 30 років є найменш численним для України за всю історію незалежності — це загрожує мобілізації, пише The New York Times

https://racurs.ua/ua/n194281-pokolinnya-cholovikiv-do-30-rokiv-ie-naymensh-chyslennym-dlya-ukrayiny-za-vsu-istoriu.html

Ракурс

Україна тепер мобілізовує 25-річних ― але їх мало через демографічну яму.

.

Хлопці 25―27 років, які тепер підлягають мобілізації до ЗСУ, перебувають на дні демографічної ями, яка припадає на це покоління, йдеться в аналітичному матеріалі The New York Times.

Вони народжені під кінець 1990-х, коли Україна була в економічній кризі й у населення було мало певності в завтрашньому дні. Хоча це лише одна з двох причин відносно невеликої кількості молоді цього віку в Україні.

Коли народжені у перші роки незалежності діти досягли 20-річного віку, через брак людей держава відчула нестачу робочої сили. Після повномасштабного вторгнення росії у 2022 році низька численність людей стала наріжним каменем у питанні мобілізації, додають журналісти.

Вони зазначають, що зниження призовного віку для чоловіків з 27 до 25 років може ще більше зменшити покоління. Станом на третій рік повномасштабного вторгнення народжуваність в Україні скоротилася майже вдвічі, пишуть журналісти.

Друга причина ― наслідок Першої та Другої світових воєн. Тоді теж народжували менше ― і це відбилось на наступних поколіннях: адже коли народжені в 1941―1945 досягли дітородного віку, вони теж народили менше дітей, ніж трохи старші чи молодші за них, пише видання. Теперішні 25-річні українці ― результат накладання кількох таких демографічних криз.

Як результат, максимальний мобілізаційний ресурс тут ― трохи більш як 450 тисяч юнаків. Ясна річ, що мобілізують не всіх із них. Також видання зазначає, що підхід України все одно поблажливий: 25 років вважаються досить пізнім віком для мобілізації.

Наприклад, у США мобілізують із 18 років. З такого ж віку забирає українців до лав своїх військ на тимчасово окупованих територіях росія.

Те, що частина молодих хлопців зараз гинуть у війні, закладає підвалини для демографічної проблеми в майбутньому, однак виїзд жінок за кордон є серйознішим викликом у порівнянні з цим, каже виданню демограф Олександр Гладун.

Приблизно 800 тис. українок віком від 18 до 34 років виїхали до країн Європейського Союзу.

Демографічне майбутнє нації залежить від цих двох факторів. Утім, мобілізація 25-річних є правильним рішенням, переконаний він: для країни у війні особливого вибору немає.

Журналісти додають, що після розпаду Союзу Радянських Соціалістичних Республік у багатьох країнах, які були його частинами спостерігалася демократична криза, зокрема в Росії.

Але демографічна проблема України під час війни набагато серйозніша, ніж російська.

Оскільки росія має майже в чотири рази більше населення, це, відповідно, забезпечує їй більшу кількість чоловіків.