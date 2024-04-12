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Ракурс
Українські дрони дотягнулися до Мордовії

Українські дрони дотягнулися до міста в Мордовії

12 кві 2024, 15:20
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Дрони-камікадзе дотягнулися до міста Ковилкіно в Мордовії, яке розташоване більш як за 680 км від українського кордону.


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На території населеного пункту міститься 590-й окремий радіотехнічний вузол, на озброєнні якого стоїть радіолокаційна станція загоризонтного виявлення «Контейнер».

Про це повідомляє видання ASTRA. 11 квітня місцева влада відзвітувала, що в Мордовії збито 2 безпілотники.

Виявилося, що обидва дрони збили над військовою частиною № 84680 у місті Ковилкіно. Пошкоджень зазнала будівля, де раніше був командний пункт. Постраждалих, на жаль, поки немає.

На території населеного пункту міститься 590-й окремий радіотехнічний вузол, на озброєнні якого стоїть радіолокаційна станція загоризонтного виявлення «Контейнер».

Як пише «Мілітарний», РЛС розміщується на двох майданчиках, один з яких розташований у Ковилкіно, а інший — у Городці. Двокоординатна загоризонтна РЛС 29Б6 «Контейнер» входить до системи розвідки та попередження про повітряно-космічний напад.

Перший зразок РЛС «Контейнер» росіяни спорудили в місті Ковилкіно у Мордовії у 2000—2002 роках. У населеному пункті розміщується приймальна частина та основна апаратурна частина РЛС (майданчик № 2).

Інша частина станції з випромінювальними антенами розміщена на майданчику № 1 поблизу Городця.

2 грудня 2013 року перший зразок РЛС «Контейнер» у складі 590-го окремого радіотехнічного вузла заступив на дослідно-бойове чергування, яке триває дотепер.

Джерело: Ракурс


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