Українські дрони дотягнулися до міста в Мордовії

Ракурсhttps://racurs.ua/
Українські дрони дотягнулися до Мордовії
Українські дрони дотягнулися до міста в Мордовіїhttps://racurs.ua/ua/n194300-ukrayinski-drony-dotyagnulysya-do-mista-v-mordoviyi.htmlРакурс
Дрони-камікадзе дотягнулися до міста Ковилкіно в Мордовії, яке розташоване більш як за 680 км від українського кордону.
.
На території населеного пункту міститься 590-й окремий радіотехнічний вузол, на озброєнні якого стоїть радіолокаційна станція загоризонтного виявлення «Контейнер».
Про це повідомляє видання ASTRA. 11 квітня місцева влада відзвітувала, що в Мордовії збито 2 безпілотники.
Виявилося, що обидва дрони збили над військовою частиною № 84680 у місті Ковилкіно. Пошкоджень зазнала будівля, де раніше був командний пункт. Постраждалих, на жаль, поки немає.
На території населеного пункту міститься 590-й окремий радіотехнічний вузол, на озброєнні якого стоїть радіолокаційна станція загоризонтного виявлення «Контейнер».
Як пише «Мілітарний», РЛС розміщується на двох майданчиках, один з яких розташований у Ковилкіно, а інший — у Городці. Двокоординатна загоризонтна РЛС 29Б6 «Контейнер» входить до системи розвідки та попередження про повітряно-космічний напад.
Перший зразок РЛС «Контейнер» росіяни спорудили в місті Ковилкіно у Мордовії у 2000—2002 роках. У населеному пункті розміщується приймальна частина та основна апаратурна частина РЛС (майданчик № 2).
Інша частина станції з випромінювальними антенами розміщена на майданчику № 1 поблизу Городця.
2 грудня 2013 року перший зразок РЛС «Контейнер» у складі 590-го окремого радіотехнічного вузла заступив на дослідно-бойове чергування, яке триває дотепер.