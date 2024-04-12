Українські дрони дотягнулися до міста в Мордовії

Українські дрони дотягнулися до Мордовії

https://racurs.ua/ua/n194300-ukrayinski-drony-dotyagnulysya-do-mista-v-mordoviyi.html

Ракурс

Дрони-камікадзе дотягнулися до міста Ковилкіно в Мордовії, яке розташоване більш як за 680 км від українського кордону.

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На території населеного пункту міститься 590-й окремий радіотехнічний вузол, на озброєнні якого стоїть радіолокаційна станція загоризонтного виявлення «Контейнер».