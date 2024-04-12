Спікер Майк Джонсон обговорив з Білим домом пакет допомоги Україні. Фото:

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Спікер Палати представників Конгресу Майк Джонсон проводить перемовини з Білим домом.

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Таким чином йде підготовка до голосування за фінансування допомоги для України. Зокрема, Джонсон обговорював з адміністрацією Джо Байдена пакет, який буде відрізнятися від затвердженого Сенатом на 95 млрд дол. та включатиме кілька вимог республіканців. Про це заявив лідер Республіканської партії Стів Скаліз, передає AP.

За його словами, згоди у ході переговорів Джонсона з представниками Білого дому не було досягнуто.

Очевидно, що угода повинна бути досягнута не тільки з адміністрацією, але і з нашими членами, — зазначив Скаліз.

За інформацією AP, спікер Палати представників перебуває між республіканською конференцією, розділеною у своїй підтримці України, а також двома претендентами на посаду президента, що ворогують з приводу позиції США щодо решти світу.

Зазначається, що сьогодні Джонсон має прибути до Флориди, де в клубі «Мар-а-Лаго» зустрінеться з Дональдом Трампом. Там він хоче заручитися його підтримкою чи принаймні переконати відкрито не виступати проти пакета допомоги Україні.

Нагадаємо, видання Bloomberg повідомило, що у Сполучених Штатів Америки немає «плану Б» для військової допомоги Україні, лише заблоковані Конгресом 60 млрд дол.

Джерело: AP