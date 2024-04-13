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Ракурс
Окупанти знову обстріляли Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Троє осіб загинули внаслідок ударів окупантів по Донеччині

13 кві 2024, 18:49
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Російська армія обстріляла центр Донеччини, що призвело до жертв серед цивільного населення.


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У суботу, 13 квітня, ворог скинув КАБ-500 на Очеретине — боєприпас поцілив у п’ятиповерхівку. Достеменно відомо про одну поранену особу. Ймовірно, під завалами перебувають люди, однак пошукова операція наразі неможлива через безпекову ситуацію. Про це керівник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив у Telegram.

Також на території громади постраждало Нетайлове, де загинули двоє осіб. Жителька Новоселидівки загинула внаслідок російських обстрілів у Курахівській громаді. А в Мар’їнській громаді одна людина дістала поранення у Красногорівці.

Ці страшні удари — черговий доказ жорстокості і підступності ворога. Росіяни прагнуть зрівняти Донеччину з землею. Залишатися тут — небезпечно, — наголосив Філашкін.

Нагадаємо, 12 квітня у Костянтинівці на Донеччині внаслідок російських обстрілів виникла пожежа у п’ятиповерховому багатоквартирному будинку. Тоді поранення дістали щонайменше шестеро людей.

Джерело: Ракурс


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