ЗСУ підняли український прапор на лівобережжі Херсонщини. Фото:

https://racurs.ua/ua/n194340-zsu-pidnyaly-ukrayinskyy-prapor-na-livoberejji-hersonschyny-video.html

Ракурс

Збройні сили України підняли український прапор на лівобережжі Херсонської області.

.

Наразі невідомо, в якому населеному пункті знову замайорів синьо-жовтий стяг. Відео з встановленням державного прапора на електроопорі опублікував мер окупованого міста Олешки Євген Рищук. Про це 13 квітня журналіст Андрій Цаплієнко повідомив у Telegram.

Тим часом у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ повідомляється, що на Херсонському напрямку російські загарбники не відмовляються від наміру витіснити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра.

Упродовж доби ворог здійснив три безуспішні атаки на позиції Сил оборони в районі Кринок. Росіяни з мінометів та артилерії обстріляли понад 10 населених пунктів, серед них Тягинка, Іванівка, Понятівка Херсонської області.

Нагадаємо, у квітні прикордонники з підрозділу «Фенікс» бригади Гвардії наступу «Помста» в ході нічної операції встановили український прапор із символікою підрозділу на позиціях окупантів між селами Курдюмівка та Озарянівка на Донеччині. Зробили вони це за допомогою дрона.