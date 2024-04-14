Російський дрон атакував вантажівку на Сумщині. Фото: прокуратура

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Російський дрон атакував цивільну вантажівку в Сумській області.

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У неділю вранці, 14 квітня, ворог, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, на території Краснопільської громади Сумського району скинув з дрона вибухівку на цивільне авто. Загинув водій транспортного засобу. Про це Офіс генерального прокурора повідомив у Telegram.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством) Кримінального кодексу України.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Досудове розслідування здійснює управління Служби безпеки України в Сумській області.

Нагадаємо, 13 квітня російські військові розстріляли цивільне авто у прикордонні Новгород-Сіверського району Чернігівської області. Загинув водій, який віз продукти харчування мирному населенню.