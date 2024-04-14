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Знищення російського загарбника, скріншот відео
Рашист безуспішно намагався утекти від FPV-дрона (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n194371-rashyst-bezuspishno-namagavsya-utekty-vid-fpv-drona-video.htmlРакурс
Український FPV-дрон знищив російського загарбника, який безуспішно намагався утекти від нього в окопах.
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Відповідне відео сьогодні, 14 квітня, у своєму Telegram-каналі опублікувала 47-ма окрема механізована бригада.
Це треба бачити! Окупант не міг набігатися перед смертю. Бійці 47 окремої механізованої бригади зупинили «спортсмена» навіки за допомогою FPV-дрона, — вказано в описі відео.
Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.