Знищення російського загарбника, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n194371-rashyst-bezuspishno-namagavsya-utekty-vid-fpv-drona-video.html

Ракурс

Український FPV-дрон знищив російського загарбника, який безуспішно намагався утекти від нього в окопах.

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Відповідне відео сьогодні, 14 квітня, у своєму Telegram-каналі опублікувала 47-ма окрема механізована бригада.

Це треба бачити! Окупант не міг набігатися перед смертю. Бійці 47 окремої механізованої бригади зупинили «спортсмена» навіки за допомогою FPV-дрона, — вказано в описі відео.

Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.