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Трампа судитимуть у справі про виплати порноакторці
Трампа судитимуть у справі про виплати порноакторціhttps://racurs.ua/ua/n194389-trampa-sudytymut-u-spravi-pro-vyplaty-pornoaktorci.htmlРакурс
Сьогодні розпочинається перший судовий процес у кримінальній справі проти Дональда Трампа. Це вперше, коли експрезидент США постане перед судом у кримінальному провадженні.
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Трамп постане перед судом Нью-Йорку у справі про фінансові махінації при виплатах порноакторці Стормі Деніелс.
Протягом кількох місяців Дональд Трамп разом зі своїми юристами намагався затягнути початок процесу, але суд відкинув їхні запити. З 15 квітня Трамп зобов’язаний бути присутнім на засіданнях суду в Мангеттені (Нью-Йорк) у рамках справи, яка триватиме не менше ніж шість тижнів.
Згідно з законодавством штату, Трамп повинен особисто відвідувати всі слухання, що обмежить його можливість брати участь у передвиборчій кампанії на президентські вибори протягом цього періоду.
Суть справи Деніелс
У 2016 році, під час передвиборчої кампанії порнозірка Стормі Деніелс (справжнє імʼя — Стефані Грегорі Кліффорд) звернулася до журналістів із пропозицією написати про її роман з Трампом. Нібито, вона мала залізобетонні докази того, що такий роман був. Але передвиборчий штаб Трампа зіграв на випередження і заплатив Деніелс 130 тис. дол. за мовчання.
Якби Трамп просто дав їй свої гроші, то нічого такого б не було. Але платив Деніелс його адвокат Майкл Коен. Він працював у юридичній команді Трампа з 2007 року. У 2018 році Коен став фігурантом справи про втручання росії у вибори президента США 2016 року та повʼязані з цим фінансові махінації. Тоді ж він визнав себе винним, його позбавили адвокатської ліцензії.
Походження грошей викликало питання, Коен заявляв, що заплатив Деніелс зі своїх особистих грошей, але для цього оформив фірму-одноденку Essential Consultants LLC. Після чого Коен і Деніелс уклали угоду про нерозголошення інформації. Підписів Трампа на жодних документах немає. У документах Трамп та Деніелс фігурували під псевдонімами «Пеггі Петерсон» і «Девід Деніссон». А офіційно платіж оформили як «юридичні витрати». За законом штату Нью-Йорк це вже вважається підробкою документів.
Але навіть у такому разі це лише дрібне правопорушення, а не злочин. Щоб висунути серйозне обвинувачення, прокурорам треба довести, що Трамп намагався приховати інші незаконні дії. Наприклад, порушення закону про вибори.
Нью-йоркська прокуратура розглядає варіант звинуватити Трампа в цьому, тому що намір приховати платіж Деніелс та всю цю історію свідчить про бажання ввести в оману виборців.
Прокуратурі потрібно довести, що виплата Деніелс має якийсь стосунок до виборів. Але тут їм можуть допомогти закони штату Нью-Йорк, які визначають внесок у виборчу кампанію як «будь-яку цінну річ, зроблену у звʼязку з виборами».
Якими саме нормами буде оперувати нью-йоркська прокуратура, поки що невідомо. Американські правознавці висувають різні теорії. Є закон штату Нью-Йорк 14−126, який забороняє схиляти людину до витрачання грошей, щоб обійти обмеження витрат на передвиборчу кампанію. Що по суті зробив Трамп, змусивши Коена заплатити зі свого рахунка. Є ще закон штату 17−152, за яким злочинною є будь-яка змова, яка сприяє обранню кандидата «незаконними методами».
Усього кримінальних справ чотири, їх умовні назви та таймлайни можна побачити на цій картинці: