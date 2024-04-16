70 тис. грн за місяць на фронті - постанова є, але гроші у бюджеті шукають

https://racurs.ua/ua/n194429-70-tys-grn-za-misyac-na-fronti-postanova-ie-ale-groshi-u-budjeti-shukaut.html

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Кабінет міністрів України оновив перелік додаткових виплат військовослужбовцям на період дії воєнного стану. Їх запровадили за ініціативи президента Володимира Зеленського наприкінці лютого 2022 року, у перші дні великої війни.

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Уряд узаконив нову виплату після 11 квітня, коли Верховна Рада ухвалила оновлений закон про мобілізацію. Депутати ухвалили постанову про виплату щомісячної винагороди військовим на фронті у розмірі 70 тис. грн.

12 квітня прем'єр-міністр Денис Шмигаль відзвітував, що Кабмін встановив її «для військовослужбовців та поліцейських, які виконують бойові завдання на першій лінії». Додаткові 70 тис. грн з 1 квітня мають нараховувати за кожні 30 днів виконання бойових завдань на фронті.

У постанові Кабміну йдеться, що «цю винагороду виплачуватимуть за виконання спеціальних завдань під час ведення бойових дій на лінії зіткнення з противником».

На відміну від попередніх доплат, ці кошти платитимуть не пропорційно часу виконання завдання, а за кожні 30 днів.

Отже, з квітня військовослужбовець або поліцейський, який протягом 30 днів перебуває на лінії бойового зіткнення та виконує там бойові завдання, може отримати щонайменше 190,1 тис грн: 20,1 тис грн зарплати, 100 тис грн доплати за участь у бойових діях та 70 тис грн нової одноразової винагороди.

На додаткові 70 тис. грн військовим потрібно понад 50 млрд грн. Таку суму визначила «Економічна правда». Але наразі джерел покриття цих видатків в держбюджеті не існує.

Ці виплати не були передбачені у бюджеті на 2024 рік, тому для їхнього фінансування державі потрібно вносити зміни у кошторис. Разом з цим, уряду необхідно додатково знайти понад 400 млрд грн на закупівлю боєприпасів та військового обладнання.

За даними співрозмовників ЕП в Мінфіні, відомство лише починає готувати зміни до бюджету. Процес ускладнюється тим, що збільшення видатків необхідно узгодити з міжнародними партнерами.

Джерел покриття додаткових видатків в уряду поки немає. Серед варіантів: економія на видатках, грошова емісія та підвищення податків. Останній варіант співрозмовники ЕП називають найімовірнішим, адже лише завдяки цьому кроку можна знайти в економіці близько пів трильйона гривень на війну, — йдеться у матеріалі «Економічної правди».

У Центрі економічної стратегії додають, що голова Комітету ВРУ з питань фінансів Данило Гетманцев у своєму телеграм-каналі написав про те, що кошти будуть брати за рахунок підвищення податків та за рахунок внутрішнього боргу (залучення ресурсів, насамперед банків).