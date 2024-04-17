Марсове поле у Львові зміниться - там ховають загиблих героїв

https://racurs.ua/ua/n194457-marsove-pole-u-lvovi-zminytsya-tam-hovaut-zagyblyh-geroyiv-foto.html

Ракурс

У Львові 17 квітня визначили переможців архітектурного конкурсу на проєкт Меморіального комплексу військових поховань Героїв України.

.

Переміг авторський колектив з Хмельницького Віктор Голубєв та Дмитро Райфшнайдер. Їхній проєкт включає меморіальний сквер, музей, монумент невідомому полеглому бійцю, каплицю та колумбарій. Проєкт не фінальний, ще триватимуть обговорення.

Зелень на просторі символізуватиме цвіт нації, який пішов захищати нашу державу.

Важливо розуміти, що завершення конкурсу не означає, що цей проєкт є фінальним. Ми почали важливе обговорення для того, щоб гідно вшанувати наших полеглих Захисників, — написав у своїх соцмережах мер Львова Андрій Садовий.